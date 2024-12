Ericsson: succès d'un test autour de la 5G et de l'IA information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir mené avec succès un test, aux côtés de Mobily (un acteur clé du secteur TMT en Arabie saoudite) portant sur son optimiseur d'interférences 5G basé sur l'IA.



Ericsson fait savoir que cette solution a permis d'améliorer les performances des réseaux 5G de Mobily, avec une augmentation de 80 % des transmissions sous conditions optimales, améliorant l'efficacité spectrale et les débits.



Ekow Nelson, vice-président chez Ericsson, rapporte que ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, visant à développer une infrastructure numérique avancée.



Cette collaboration illustre le potentiel des solutions IA pour optimiser les réseaux et renforcer l'expérience utilisateur, explique Ericsson.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.