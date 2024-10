Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: signe un protocole pour la 5G au Nigeria information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - Le gouvernement nigérian a signé un nouveau protocole d'accord avec Ericsson pour développer le potentiel de la connectivité 5G au Nigeria.



Cet accord a été signé lors de la visite d'une délégation du gouvernement de la République fédérale du Nigeria au siège mondial d'Ericsson en Suède.



L'objectif de ce protocole d'accord est d'établir un cadre de coopération entre le gouvernement nigérian et Ericsson Nigeria pour le développement, le déploiement et l'innovation de la technologie 5G.



Ericsson est présent au Nigéria depuis 1978, soutenant les déploiements de réseaux des clients, y compris le lancement du premier réseau GSM du pays en 2001.





