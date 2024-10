Ericsson : sa performance trimestrielle dépasse les attentes

(AOF) - Ericsson a présenté des résultats meilleurs qu’anticipé au troisième trimestre. L'équipementier télécoms a enregistré un bénéfice net de 3,9 milliards de couronnes suédoises (343 millions d'euros) contre une perte de 30,5 milliards de couronnes suédoises, un an auparavant. Sur le plan opérationnel, le concurrent de Nokia a affiché une marge brute ajustée, un indicateur de rentabilité très suivi, en amélioration à 46,3% au troisième trimestre contre 39,2% un an plus tôt. Elle était attendue à 43,7%.

L'Ebit ajusté a atteint 7,3 milliards de couronnes suédoises, faisant ressortir une marge de 11,9% contre une perte de 28 milliards de couronnes un an auparavant. Le consensus s'élevait à 5,3 milliards de couronnes suédoises.

Les ventes du groupe ont reculé de 4% à 61,8 milliards de couronnes, mais elles ont dépassé les anticipations du marché de 61,6 milliards de couronnes. Elles ont reculé de 1% en données comparables.

Au quatrième trimestre, la marge brute ajustée est anticipée entre 47% et 49%.

"Nous nous attendons à ce que nos ventes de réseaux se stabilisent d'une année sur l'autre au cours du quatrième trimestre, grâce à la poursuite d'une bonne croissance en Amérique du Nord. Cependant, nous prévoyons une pression supplémentaire sur les ventes à court terme dans le secteur des entreprises, car nous nous concentrons sur les segments rentables" a déclaré le PDG, Börje Ekholm.

