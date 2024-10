Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: retour à un BPA positif au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Ericsson publie au titre de son troisième trimestre 2024 un BPA de 1,14 couronne suédoise, contre -9,21 couronnes un an auparavant, ainsi qu'un EBITA ajusté de 7,8 milliards de couronnes, soit une marge améliorée de 5,3 points à 12,6%.



Cette dernière a bénéficié d'une amélioration de 7,1 points de la marge brute ajustée, à 46,3%, ainsi que de mesures de réduction des coûts, en partie compensées par des investissements ciblés dans la R&D.



A 61,8 milliards de couronnes, le chiffre d'affaires a reculé de 4% en données publiées et de 1% en organique, avec une forte croissance de 55% en Amérique du Nord compensée par des baisses dans la plupart des autres zones de marché.



'Nous prévoyons que nos ventes de réseaux se stabiliseront d'une année sur l'autre au cours du quatrième trimestre, grâce à la bonne croissance continue en Amérique du Nord', indique notamment Börje Ekholm.



'Cependant, nous prévoyons une nouvelle pression sur les ventes à court terme dans le secteur entreprises, car nous nous concentrons sur les segments rentables', prévient néanmoins le CEO de l'équipementier télécoms.





