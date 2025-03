Ericsson: réduit la consommation des unités 5G à Londres information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir franchi une étape importante pour la durabilité du réseau en parvenant à réduire, avec Vodafone UK, la consommation électrique quotidienne des unités radio 5G jusqu'à 33 % sur certains sites de Londres.



Les résultats proviennent d'un essai des solutions logicielles de pointe d'Ericsson basées sur l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML).



La suite d'applications d'IA de continuité de service d'Ericsson avec efficacité énergétique intelligente gère de manière dynamique les besoins énergétiques du réseau sans compromettre les performances, aidant les opérateurs à réduire leurs dépenses d'exploitation (OPEX) et leurs émissions de carbone.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.