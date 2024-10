Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: reçoit un 'FutureNet Asia 2024 Award' avec DNB information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 16:27









(CercleFinance.com) - Ericsson et Digital Nasional Berhad (DNB) ont remporté le 'FutureNet Asia 2024 Award' pour leur solution d'opérations basées sur l'IA appliquée au réseau 5G de Malaisie.



Cette solution -utilisant l'IA et des technologies de 5G avancée- améliore la gestion et la résilience du réseau, offrant des services personnalisés avec des segments de réseau dédiés et des accords de niveau de service (SLA), précise Ericsson.



Le réseau 5G MOCN de DNB, qui intègre six opérateurs, bénéficie également de la technologie RedCap pour accélérer la numérisation en Malaisie.



Lors du Mobile World Congress 2024, Ericsson a signé un accord pour fournir des logiciels conformes à la 3GPP Release 18 (soit des spécifications couvrant les technologies de télécommunications cellulaires, incluant l'accès radio, le réseau central et les capacités de service) renforçant la sécurité et l'efficacité énergétique du réseau.





