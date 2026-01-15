Ericsson prévoit des suppressions de postes en Suède
L'équipementier de télécommunications scandinave a soumis un avis au Service public suédois pour l'emploi en vue de ces suppressions de postes, et a entamé des négociations avec les syndicats suédois concernés.
La réduction proposée du personnel s'inscrit dans le cadre d'initiatives mondiales visant à améliorer la position des coûts tout en maintenant des investissements essentiels au leadership technologique d'Ericsson.
