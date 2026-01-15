 Aller au contenu principal
Ericsson prévoit des suppressions de postes en Suède
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 09:57

Ericsson gagne près de 2% à Stockholm après l'annonce d'un plan de réduction de son personnel en Suède, dans le cadre de mesures visant à garantir sa position concurrentielle, une réduction qui pourrait impacter environ 1600 postes dans le pays.

L'équipementier de télécommunications scandinave a soumis un avis au Service public suédois pour l'emploi en vue de ces suppressions de postes, et a entamé des négociations avec les syndicats suédois concernés.

La réduction proposée du personnel s'inscrit dans le cadre d'initiatives mondiales visant à améliorer la position des coûts tout en maintenant des investissements essentiels au leadership technologique d'Ericsson.

