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Ericsson-Le bénéfice au T2 dépasse les attentes, le CA recule de 6%
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 08:16

Le groupe suédois Ericsson

ERICb.ST a annoncé mardi un résultat opérationnel supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre, porté par une augmentation des commandes de ses clients du secteur des équipements de télécommunications dans des régions hors des marchés nord-américains.

La société a publié un résultat d'exploitation ajusté de 6,52 milliards de couronnes suédoises (590 millions d'euros), hors charges de restructuration, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 6,42 milliards, selon un sondage LSEG.

Le chiffre d'affaires net du groupe pour la période d'avril à juin a reculé de 6% par rapport à l'année précédente, s'établissant à 52,7 milliards de couronnes, en-deçà des 53,6 milliards attendus par les analystes sondés par LSEG,.

"Au deuxième trimestre, nous avons pris des mesures pour atténuer la hausse des coûts des composants", a déclaré le PDG sortant, Borje Ekholm, dans un communiqué. Il a ajouté que l’entreprise continuerait à mettre en œuvre des mesures internes et des actions tarifaires pour aider à compenser cet effet au cours des prochains trimestres.

(Supantha Mukherjee à Stockholm, version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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