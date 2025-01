Ericsson: lance ANA, un assistant virtuel basé sur l'IA information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 16:52









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce le lancement de NetCloud Assistant (ANA), un assistant virtuel basé sur l'IA générative, conçu pour simplifier la gestion des réseaux 5G d'entreprise.



Contrairement aux chatbots traditionnels, ANA peut générer du texte et des graphiques personnalisés, en s'appuyant sur des documents techniques et les spécificités des réseaux clients, réduisant considérablement les délais d'administration.



Hébergé dans l'environnement d'Ericsson pour garantir la confidentialité des données, ANA offre des fonctionnalités comme le résumé des connaissances ou une assistance à la configuration.



Des démonstrations des nouvelles fonctionnalités seront présentées au stand d'Ericsson lors du NRF 2025, ce mois-ci à New York.







