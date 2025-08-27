Ericsson : la directrice du marketing quittera la société le 31 mars 2026

(AOF) - Ericsson annonce que Stella Medlicott quittera ses fonctions de vice-présidente senior, directrice du marketing et de la communication et responsable des relations d'entreprise, et quittera Ericsson le 31 mars 2026. Stella Medlicott travaille dans l'entreprise depuis 2014 et fait partie de l'équipe de direction d'Ericsson depuis 2019. Un plan de transition est en cours d'élaboration. " Après plus de 11 années incroyables chez Ericsson, j'ai pris la décision difficile de quitter l'entreprise pour saisir d'autres opportunités ", a déclaré Stella Medlicott.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer