Ericsson : la directrice du marketing quittera la société le 31 mars 2026
information fournie par AOF 27/08/2025 à 09:25

(AOF) - Ericsson annonce que Stella Medlicott quittera ses fonctions de vice-présidente senior, directrice du marketing et de la communication et responsable des relations d'entreprise, et quittera Ericsson le 31 mars 2026. Stella Medlicott travaille dans l'entreprise depuis 2014 et fait partie de l'équipe de direction d'Ericsson depuis 2019. Un plan de transition est en cours d'élaboration. " Après plus de 11 années incroyables chez Ericsson, j'ai pris la décision difficile de quitter l'entreprise pour saisir d'autres opportunités ", a déclaré Stella Medlicott.

