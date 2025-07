Ericsson: la 'culture inclusive' saluée par Bloomberg Green information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 17:06









(Zonebourse.com) - Ericsson annonce avoir intégré le classement 2025 des 'employeurs bienveillants' publié par Bloomberg Green, lors d'un événement organisé le 17 juillet à Pékin.



Cette distinction met en lumière les engagements durables de la société, notamment en matière d'égalité des genres, de diversité et d'inclusion, avec notamment des actions concrètes en faveur du bien-être des employés, d'une culture de travail ouverte, et d'initiatives RSE variées.



Zhao Wangxi, DRH d'Ericsson Chine, y voit une reconnaissance des valeurs du groupe et de sa stratégie 'Force for Good' moteur de sa croissance durable.





