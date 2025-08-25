Ericsson: la cession d'iconectiv est finalisée information fournie par Cercle Finance • 25/08/2025 à 10:46









(Zonebourse.com) - Ericsson a annoncé vendredi soir avoir finalisé la cession à Koch Equity Development, la filiale d'investissement et d'acquisition du conglomérat américain des frères Koch, d'iconectiv, son entité fournissant de solutions de portabilité de numéros de réseau et de services d'échange de données aux Etats-Unis.



Après le règlement des impôts et les frais liés à la transaction, le produit net de l'opération devrait s'élever à environ 9,9 milliards de couronnes suédoises (soit autour d'un milliard de dollars) en numéraire au niveau de sa trésorerie.



A ce titre, l'équipementier télécoms suédois prévoit d'enregistrer un gain exceptionnel au niveau de son résultat opérationnel (Ebit) d'environ 7,6 milliards de couronnes (soit 800 millions de dollars) dans ses résultats financiers du troisième trimestre.



Acquise en 2012 par Ericsson dans le cadre du rachat de Telcordia, iconectiv était codétenue depuis 2017 avec Francisco Partners, mais ne présentait que peu de synergies stratégiques avec le reste de son portefeuille selon les propres termes du groupe.





