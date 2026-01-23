Ericsson flambe après ses chiffres, pas d'OPA sur Wacker Neuson
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 10:08
Actions en hausse
Truecaller ( 19%) : la société suédoise flambe après avoir publié des résultats préliminaires moins dégradés que ce qui avait été annoncé en décembre. Le marché prend acte de la bonne nouvelle, même si elle soulève des questions quant à la visibilité de la société sur sa propre activité.
Ericsson ( 11%) : l'équipementier télécom a fortement amélioré sa rentabilité en 2025, en privilégiant les marges au chiffre d'affaires. La publication inspire aussi le concurrent Nokia , dont le titre prend 3%. "Ericsson a publié aujourd'hui des résultats impressionnants pour le quatrième trimestre 2025, dépassant les prévisions du marché en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité, et a également annoncé une augmentation du dividende par action", résume Utsav Sinha (AlphaValue).
Stif ( 10%) : les revenus annuels de la société ont dépassé les attentes. Portzamparc s'attend à ce que les résultats fassent de même. Le bureau d'études reste positif avec un objectif légèrement relevé de 79 à 81,70 EUR.
SFS Group ( 6%) : le chiffre d'affaires 2025 a légèrement dépassé les attentes. Les analystes estiment que le groupe continue à afficher des performances honorables en dépit d'un contexte compliqué dans le secteur.
Watches of Switzerland ( 5%) : le Britannique a racheté 88% du capital de Deutsch & Deutsch, un détaillant américain de montres et de bijoux de luxe. L'opération renforce la présence du groupe outre-Atlantique, ce qui est perçu positivement par le marché.
Novo Nordisk ( 3%) : DBS Bank relève son objectif de cours de 340 à 380 DKK, avec un avis à conserver.
HIAG Immobilien ( 2%) : le groupe immobilier suisse a annoncé un bénéfice net assez nettement supérieur aux attentes en 2025.
Actions en baisse
Wacker Neuson (-21%) : Doosan Bobcat a renoncé à racheter l'entreprise allemande, ce qui fait s'effondrer la prime spéculative.
Pluxee (-3,4%) : UBS est passé de neutre à vendre avec un objectif de cours ramené à 10 EUR.
M6 Métropole Télévision (-2%) : Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à alléger contre conserver et son objectif de cours à 10,5 EUR contre 13 EUR.
Babcock (-2%) : le groupe britannique, exposé au secteur de la défense, a fait part de sa confiance dans l'atteinte des objectifs de l'exercice clos en mars, en marge de l'annonce de ses résultats du T3 fiscal. Le secteur de la défense reste sous légère pression avec la détente géopolitique en cours depuis le milieu de la semaine.
Adidas (-2%) : RBC a réduit de surperformance à neutre son avis sur la société, avec un objectif ramené de 190 à 160 EUR.
A lire aussi
-
To Lam a été reconduit "à l'unanimité" vendredi pour cinq ans à la tête du Vietnam lors du congrès du parti communiste, qui a validé ses grandes orientations, notamment axées sur la poursuite de la croissance économique. Depuis son accession au poste de secrétaire ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris reste atone vendredi, la prudence restant de mise devant les déclarations du versatile président américain Donald Trump, malgré l'annonce d'un protocole d'accord sur le Groenland. Vers 10H30 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 se stabilisait ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,33% pour le Nasdaq .IXIC : * INTEL
-
Les N.1 mondiaux Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka se sont qualifiés vendredi pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie mais si l'Espagnol n'a pas tremblé, la Bélarusse a vu dans sa victoire serrée quelque chose de "magique". En attendant le match d'Alexander ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer