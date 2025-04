Ericsson: extension de l'offre de 'cloud' pour tiers information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 17:14









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé mardi une extension de son offre dans le 'cloud' pour tiers avec l'ajout d'une innovation permettant de connecter les utilisateurs externes aux ressources autorisées avec une sécurité accrue.



Contrairement à d'autres solutions sans client reposant uniquement sur des contrôles d'accès, la technologie 'NetCloud SASE' active des sessions d'application dans des conteneurs cloud isolés pour l'accès à des appareils non gérés ou aux appareils personnels des employés (BYOD), explique l'équipementier de réseaux suédois.



Les entrepreneurs et les utilisateurs BYOD peuvent ainsi accéder à des applications isolées via une URL sécurisée, ce qui élimine le besoin de VPN ou de navigateurs spéciaux.



Les systèmes de l'entreprise sont ainsi isolés des appareils potentiellement non sécurisés, ce qui empêche la propagation de logiciels malveillants dans l'entreprise.



Basée sur la technologie ZTNA (Zero Trust Network Access), cette architecture supprime le besoin d'adresses IP publiques statiques, cache toutes les IP internes, tout en évitant la prolifération des identités.



Selon KPMG, 73% des organisations ont subi au moins une perturbation majeure liée à un incident de cybersécurité causé par un tiers au cours des trois dernières années.





