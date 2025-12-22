Ericsson étend son partenariat dans la 5G avec Zain au Bahreïn
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 17:10
Dans un communiqué, le groupe explique que l'adoption de cette norme, qui permet un placement plus dynamique du point d'ancrage en fonction des besoins de l'application et du réseau, va permettre de délivrer une connectivité plus rapide et plus fiable, une latence ultra-faible et des performances optimisées sur le réseau de Zain, afin d'aider les entreprises et les administration du pays à accélérer leur transformation numérique.
L'objectif de ce nouveau service avancé est notamment de permettre la prise en charge des technologies dites d'Industrie 4.0, qui doivent transformer le fonctionnement du secteur grâce à des outils comme la maintenance prédictive alimentée par l'IA, ou la surveillance autonome des systèmes en temps réel.
