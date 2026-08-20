 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ericsson et SoftBank réussissent un test pour l'IA dans la 5G
information fournie par Zonebourse 20/08/2026 à 09:32
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Ericsson et SoftBank annoncent avoir conjointement réalisé la première validation au Japon de l'ordonnanceur natif IA pour l'adaptation de lien, une fonctionnalité du logiciel de réseau d'accès radio Ericsson AI in RAN, sur le réseau commercial 5G de SoftBank, et avoir vérifié son efficacité.

En appliquant l'IA directement dans le RAN, les opérateurs peuvent s'adapter plus efficacement aux conditions changeantes du trafic et des communications radio, optimiser les performances et l'efficacité du réseau, et mieux utiliser les ressources existantes, selon les deux groupes.

L'équipementier de réseaux suédois et l'opérateur télécoms japonais mettent en avant des gains allant jusqu'à environ 25% en efficacité spectrale et jusqu'à environ 50% en débit utilisateur en liaison descendante par rapport à la technologie conventionnelle.

Dans tous les sites évalués, l'efficacité spectrale et le débit utilisateur en liaison descendante se sont améliorés en moyenne d'environ 10%. Ces résultats marquent donc une étape importante vers l'évolution des réseaux mobiles natifs à l'IA, selon les deux partenaires.

Par cette validation, Ericsson et SoftBank ont confirmé que la technologie native de l'IA peut améliorer les performances des réseaux existants et contribuer à la construction de la base de connectivité à haute performance nécessaire aux services de nouvelle génération alimentés par l'IA.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    JD Sports plombé à la Bourse de Londres par ses difficultés en Amérique du Nord
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.08.2026 11:35 

    Le distributeur britannique de vêtements, chaussures et accessoires de sports JD Sports Fashion plonge de 15% à la Bourse de Londres jeudi après avoir revu à la baisse sa prévision de résultat annuel, pénalisé par des ventes en berne en Amérique du Nord. Le deuxième ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Suisse: les exportations horlogères progressent en juillet (fédération horlogère)
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.08.2026 11:35 

    Les exportations horlogères en Suisse ont progressé de 9,6% en juillet, à 2,6 milliards de francs suisses (2,77 milliards d'euros), a annoncé jeudi la fédération horlogère. "Cette performance permet d'inscrire le cumul sur sept mois en territoire positif, avec ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 20.08.2026 11:27 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI et de 0,06% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , tandis que le Nasdaq .IXIC pourrait grappiller ... Lire la suite

  • ( TT NEWS AGENCY / JONAS EKSTROMER )
    Suède: le taux directeur inchangé, possible hausse d'ici la fin de l'année
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.08.2026 11:25 

    La Banque de Suède a annoncé jeudi qu'elle maintenait son taux directeur à 1,75%, tout en n'excluant pas de le relever plus tard en 2026 si l'inflation venait à s'installer durablement du fait de la guerre au Moyen-Orient. "Si l'inflation, plus élevée que prévu ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,1176 -10,91%
HAFFNER ENERGY
0,559 -12,79%
CAC 40
8 479,45 -0,26%
VALNEVA
3,05 +5,17%
Pétrole Brent
93,86 +2,41%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank