Ericsson et SoftBank réussissent un test pour l'IA dans la 5G

Ericsson et SoftBank annoncent avoir conjointement réalisé la première validation au Japon de l'ordonnanceur natif IA pour l'adaptation de lien, une fonctionnalité du logiciel de réseau d'accès radio Ericsson AI in RAN, sur le réseau commercial 5G de SoftBank, et avoir vérifié son efficacité.

En appliquant l'IA directement dans le RAN, les opérateurs peuvent s'adapter plus efficacement aux conditions changeantes du trafic et des communications radio, optimiser les performances et l'efficacité du réseau, et mieux utiliser les ressources existantes, selon les deux groupes.

L'équipementier de réseaux suédois et l'opérateur télécoms japonais mettent en avant des gains allant jusqu'à environ 25% en efficacité spectrale et jusqu'à environ 50% en débit utilisateur en liaison descendante par rapport à la technologie conventionnelle.

Dans tous les sites évalués, l'efficacité spectrale et le débit utilisateur en liaison descendante se sont améliorés en moyenne d'environ 10%. Ces résultats marquent donc une étape importante vers l'évolution des réseaux mobiles natifs à l'IA, selon les deux partenaires.

Par cette validation, Ericsson et SoftBank ont confirmé que la technologie native de l'IA peut améliorer les performances des réseaux existants et contribuer à la construction de la base de connectivité à haute performance nécessaire aux services de nouvelle génération alimentés par l'IA.