Ericsson: choisi par Orange pour moderniser le réseau information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 11:55









(CercleFinance.com) - Orange France annonce avoir retenu Ericsson pour moderniser son réseau sur 60 % du territoire, incluant Paris, Toulouse, Bordeaux, Lille, Strasbourg et Montpellier.



Ce partenariat de quatre ans vise à améliorer les performances du réseau, notamment les capacités en liaison montante, essentielles pour les nouveaux usages 5G, tout en réduisant l'empreinte environnementale.



Grâce aux radios multi-bandes de dernière génération d'Ericsson, Orange prévoit une baisse de 30 % de la consommation énergétique et de plus de 20 % des émissions de carbone liées aux équipements.



' Nous améliorons la performance du service tout en réduisant notre consommation d'énergie ', a commenté Jean-François Fallacher, directeur général d'Orange France.





