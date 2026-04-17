Ericsson-Bénéfice au T1 en-dessous des attentes, la demande en IA tire le coût des puces

Ericsson ERICb.ST a fait état vendredi d'un bénéfice d'exploitation ajusté au premier trimestre légèrement inférieur aux attentes, le groupe suédois invoquant la hausse des coûts des puces due à la demande en matière d'intelligence artificielle (IA) et un ralentissement des ventes en Amérique du Nord.

Le bénéfice d'exploitation ajusté au premier trimestre est ressorti à 5,2 milliards de couronnes suédoises (480,52 millions d'euros), hors charges de restructuration. Les analystes tablaient en moyenne sur 5,4 milliards de couronnes, selon les données d'Infront.

Ericsson, l'un des principaux fournisseurs occidentaux d'équipements de réseaux aux côtés du finlandais Nokia

NOKIA.HE , mise fortement sur le marché américain, alors même que les relations transatlantiques se sont tendues sous le mandat du président Donald Trump.

Le groupe suédois est fortement exposé aux États-Unis, notamment après avoir remporté un contrat de 14 milliards de dollars avec l'opérateur AT&T T.N en 2023, ce qui pourrait compenser le ralentissement des investissements dans les télécommunications sur d'autres marchés.

"Nous sommes confrontés à une hausse des coûts des intrants, notamment dans le domaine des puces, due en partie à la demande en intelligence artificielle", a déclaré le directeur général Börje Ekholm dans un communiqué.

Ericsson a fait état d'un chiffre d'affaires net trimestriel de 49,3 milliards de couronnes pour le premier trimestre, contre 50,7 milliards de couronnes attendues par Infront.

(Reportage Gianluca Lo Nostro et Agnieszka Olenska, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)