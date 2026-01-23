Ericsson améliore fortement sa rentabilité en 2025
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 08:00
A 236,7 MdsSEK, les revenus de l'équipementier télécoms ont diminué de 5% en données totales, mais ont augmenté de 2% en organique, avec une croissance dans les réseaux, ainsi que dans les logiciels et services cloud.
"Il est encourageant que nous ayons réalisé une croissance organique dans un environnement de marché RAN relativement étale grâce à nos efforts dans les réseaux critiques, le coeur 5G et l'entreprise", commente son CEO Börje Ekholm.
"Les actions opérationnelles entreprises ces dernières années ont permis d'améliorer les marges et les flux de trésorerie, avec un 9e trimestre consécutif d'expansion de la marge EBITA ajustée d'une année sur l'autre", poursuit-il.
Revendiquant un fort free cash-flow et une solide position de trésorerie, le conseil d'administration proposera une augmentation du dividende à 3 SEK par action, et sollicitera également un mandat pour un rachat d'actions de 15 MdsSEK.
"Pour 2026, nous prévoyons que le marché RAN restera stable. Les marchés critiques pour la mission et les entreprises, où nous sommes bien positionnés, devraient croître", estime Börje Ekholm.
Dans ce contexte, il indique prévoir "d'augmenter les investissements dans la défense au cours de 2026 tout en continuant d'optimiser notre base de coûts pour soutenir les marges et la génération de trésorerie".
A lire aussi
-
* L'ORÉAL OREP.PA - Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "sous-pondérer" et son objectif de cours à 435 euros contre 325 euros. * UBISOFT UBIP.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "vendre" contre "acheter". * WORLDLINE WLN.PA - Morgan ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont ouvert en légère baisse vendredi, le soulagement lié à l'annonce d'un protocole d'accord sur le Groenland laissant place à la prudence. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris perdait 0,26% et Milan 0,53%, quand Londres (+0,04%) ... Lire la suite
-
Lundi 19 janvier CAC 40 : -1,78% à 8.112,02 points et 3,3 milliards de dollars La séance Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge lundi, alors que Donald Trump menace d'imposer de nouveaux droits de douane en Europe sur fond de tensions autour du Groenland, ... Lire la suite
-
Le vice-président américain JD Vance a confirmé jeudi que les autorités fédérales détenaient un garçon de cinq ans après une opération de la police de l'immigration (ICE) à Minneapolis, tout en affirmant vouloir "faire baisser la température" dans la ville. L'ICE ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer