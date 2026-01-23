 Aller au contenu principal
Ericsson améliore fortement sa rentabilité en 2025
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 08:00

Ericsson publie un BPA de 8,51 couronnes suédoises au titre de l'exercice 2025, contre un BPA quasi-nul (0,01 SEK) l'année précédente, ainsi qu'un EBITA ajusté en croissance de 58% à 42,9 MdsSEK, soit une marge améliorée de 7,1 point à 18,1%.

A 236,7 MdsSEK, les revenus de l'équipementier télécoms ont diminué de 5% en données totales, mais ont augmenté de 2% en organique, avec une croissance dans les réseaux, ainsi que dans les logiciels et services cloud.

"Il est encourageant que nous ayons réalisé une croissance organique dans un environnement de marché RAN relativement étale grâce à nos efforts dans les réseaux critiques, le coeur 5G et l'entreprise", commente son CEO Börje Ekholm.

"Les actions opérationnelles entreprises ces dernières années ont permis d'améliorer les marges et les flux de trésorerie, avec un 9e trimestre consécutif d'expansion de la marge EBITA ajustée d'une année sur l'autre", poursuit-il.

Revendiquant un fort free cash-flow et une solide position de trésorerie, le conseil d'administration proposera une augmentation du dividende à 3 SEK par action, et sollicitera également un mandat pour un rachat d'actions de 15 MdsSEK.

"Pour 2026, nous prévoyons que le marché RAN restera stable. Les marchés critiques pour la mission et les entreprises, où nous sommes bien positionnés, devraient croître", estime Börje Ekholm.

Dans ce contexte, il indique prévoir "d'augmenter les investissements dans la défense au cours de 2026 tout en continuant d'optimiser notre base de coûts pour soutenir les marges et la génération de trésorerie".

