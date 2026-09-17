Eric Xu, de Huawei, estime que l'IA chinoise n'est pas encore assez performante pour détecter les risques liés aux technologies de pointe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Eric Xu, de Huawei, estime que les développeurs américains d'IA pourraient percevoir des risques que les entreprises chinoises ne peuvent pas encore percevoir

* Il estime que les développeurs chinois d’IA devront peut-être progresser jusqu’à ce qu’ils se heurtent à des risques similaires

* Huawei s'attend à une prolifération rapide des agents IA autonomes

* Ces commentaires mettent en évidence la tension entre l'accélération du développement de l'IA et la maîtrise de ses risques

par Casey Hall, Che Pan et Eduardo Baptista

Eric Xu, de Huawei, a déclaré que les développeurs chinois d'IA n'étaient peut-être pas encore suffisamment avancés pour être confrontés aux risques de sécurité signalés par les grandes entreprises américaines, estimant qu'ils devaient continuer à développer des modèles plus puissants tout en trouvant un équilibre entre innovation et risque.

"Si l’on considère les principaux fournisseurs de modèles d’IA aux États-Unis, comme ils disposent d’une puissance de calcul colossale, ils sont peut-être les seuls à savoir où ils en sont en termes de niveau de leurs modèles", a déclaré Eric Xu, président tournant de Huawei, aux journalistes lors de la conférence annuelle Connect de l’entreprise à Shanghai.

"Peut-être que le type de risque lié à l’IA qu’ils peuvent ressentir et percevoir est quelque chose que les Chinois ou les fournisseurs de modèles d’IA en Chine ne peuvent pas percevoir."

LES CRAINTES DES ÉTATS-UNIS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Ses commentaires interviennent alors que l’inquiétude concernant la sécurité de l’IA s’est intensifiée aux États-Unis, où des développeurs et chercheurs de premier plan ont averti que des systèmes de plus en plus autonomes pourraient contourner les dispositifs de sécurité ou devenir difficiles à contrôler. OpenAI a annoncé cette semaine qu’elle divulguerait régulièrement les comportements inattendus ou non autorisés de ses modèles, tandis que des dirigeants , dont le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, ont appelé à ralentir le développement afin de permettre aux dispositifs de sécurité de rattraper leur retard.

La Chine a adopté une approche différente, considérant généralement l’IA avancée comme une technologie puissante mais maîtrisable et poursuivant son déploiement rapide tout en élaborant des normes obligatoires, des évaluations de sécurité et d’autres mesures de protection contre les risques, notamment ceux liés à des agents autonomes contournant les contrôles ou attaquant des systèmes externes. La Chine élabore également une norme nationale obligatoire relative à la sécurité des agents d’IA.

Eric Xu a déclaré que les développeurs chinois pourraient devoir accélérer leur développement avant de se heurter à des risques similaires à ceux rencontrés par les modèles d’IA américains de pointe.

"Je pense que les fournisseurs de modèles d’IA en Chine devront peut-être accélérer leur rythme jusqu’à ce qu’ils puissent eux aussi ressentir les risques liés au développement de l’IA", a-t-il déclaré.

"Je pense que nous devons trouver un équilibre entre la promotion du développement de l’IA et la gestion des risques liés à l’IA."

Huawei s’attend pour sa part à une prolifération rapide des agents IA autonomes . L’entreprise a prévu cette semaine que ces agents – des systèmes d’IA capables de planifier des tâches, de prendre des décisions et d’utiliser des logiciels ou d’autres outils avec une supervision humaine limitée – représenteraient plus de 90 % du trafic mondial de traitement de l’IA d’ici 2035.

Huawei prévoit jusqu’à 900 milliards d’agents actifs d’ici là et considère la sécurité et la protection de la vie privée de ces agents comme des technologies cruciales.

Huawei est le principal fournisseur chinois de l’infrastructure informatique nécessaire à l’entraînement de modèles d’IA avancés. Son rôle prépondérant sur le marché chinois des puces d’IA, estimé à 50 milliards de dollars, découle directement des contrôles à l’exportation américains mis en place depuis 2023, qui ont restreint l’accès des entreprises chinoises aux puces de pointe du géant américain Nvidia

NVDA.O .

Eric Xu a déclaré séparément jeudi que Huawei ne pouvait pas produire suffisamment d’équipements informatiques dédiés à l’IA pour satisfaire la demande nationale.