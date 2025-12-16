Eric Vial nommé président du conseil d’administration de Crédit Agricole S.A.

Crédit Agricole S.A. CAGR.PA a annoncé mardi la nomination d’Eric Vial au poste de président du conseil d’administration, en remplacement de Dominique Lefebvre, avec une prise de fonctions prévue le 1er janvier 2026.

Le groupe avait annoncé en septembre la décision de Dominique Lefebvre de démissionner de ses fonctions de président d'ici la fin de l'année, après 10 années passées à ce poste.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)