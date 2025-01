Eric Trappier nommé président du groupe Dassault

(AOF) - Comme annoncé publiquement en février dernier, Eric Trappier remplace à compter de ce 9 janvier Charles Edelstenne comme président du Groupe Industriel Marcel Dassault (dit "groupe Dassault"). Cette décision, qui relève du conseil de surveillance, présidé par Thierry Dassault, a été prise à l'unanimité, en présence de Marie-Hèlene Habert-Dassault, Héléna Meilhan-Dassault et Laurent Dassault. Par ailleurs, Eric Trappier conserve sa fonction de PDG de Dassault Aviation . Charles Edelstenne est nommé président d'honneur.

