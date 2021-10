Eric Sturdza prend une participation dans Phileas AM

(NEWSManagers.com) - Le groupe suisse Eric Sturdza va prendre une participation minoritaire au capital de la société de gestion française Phileas AM. Créée en 2010, cette dernière gère deux fonds, Phileas L/S Europe et Phileas Equity Europe, représentant un total de moins de 100 millions d' euros d' encours.

Parallèlement, le groupe Eric Sturdza confie à Phileas Asset Management la gestion de son fonds Ucits Strategic Europe Quality Fund, sont les encours s' élèvent à 472 millions d' euros au 30 septembre. Cet accord prendra effet le 1er novembre.

Cyril Bertrand et Ludovic Labal, les deux co-fondateurs et dirigeants de la société, seront les deux cogérants du fonds. La stratégie est centrée sur les grandes capitalisations avec un axe qualité et intègre des critères ESG. Le portefeuille est structuré autour de 30 à 40 positions.

Dans le cadre de ce partenariat, le fonds actions européennes de Phileas sera fermé aux nouveaux investisseurs.

Auparavant, le fonds Ucits Strategic Europea Quality Fund était géré par Willem Vinke chez Lofoten Asset Management. Suite à la décision du gérant de quitter la gestion d' actions européennes pour se consacrer à des projets personnel, Eric Sturdza Group a lancé un processus de succession, qui a abouti au choix de Phileas AM.

" Le partenariat avec le groupe Eric Sturdza est une excellente nouvelle pour Phileas AM. Notre société s' en trouve renforcée à tous points de vue. Les actifs gérés nous permettrons d' étoffer l' équipe de gestion et d' accélérer notre développement " , a commenté Cyril Bertrand, président de Phileas AM. A lui seul, le fonds Phileas L/S Europe pesait quelque 282 millions d'euros d'encours quand la société avait décidé de le faire enregistrer en Allemagne en 2019.