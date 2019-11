Eric Simonnet rejoint Keren Finance

(NEWSManagers.com) -

Eric Simonnet a rejoint Keren Finance le 12 novembre, annonce-t-il sur LinkedIn. Il sera en charge des relations investisseurs pour le Benelux, la Suisse et l' Italie. " Je travaillerai aux côtés de Margot Vismans sur le marché du Benelux et lancerai notre développement en Suisse et en Italie " .

Eric Simonnet travaillait précédemment pour Legg Mason où il était responsable de la distribution des solutions d' investissement de la société en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Avant cela, il officiait chez Oddo & Cie.