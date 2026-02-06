Erebor, soutenue par Palmer Luckey, a reçu une charte bancaire nationale américaine, rapporte le WSJ

La banque Erebor, axée sur les cryptomonnaies, est devenue la première banque à recevoir une charte bancaire nationale au cours du deuxième mandat de l'administration Trump, a rapporté le Wall Street Journal vendredi.

L'approbation permet à l'entité soutenue par Palmer Luckey d'opérer en tant que banque à l'échelle nationale, et est intervenue moins de huit mois après qu'elle a demandé une charte auprès de l'Office of the Comptroller of the Currency (Office du contrôleur de la monnaie).

L'OCC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Lancée par Luckey, cofondateur d'Anduril, Erebor a reçu l'approbation conditionnelle des régulateurs bancaires américains en octobre.

Joe Lonsdale, cofondateur de Palantir PLTR.O , est un investisseur dans la banque, tandis que Peter Thiel a également été largement cité comme soutenant l'initiative.

Erebor prévoit de servir les entreprises technologiques dans les domaines de l'intelligence artificielle, des cryptomonnaies, de la défense et de la fabrication, ainsi que les particuliers qui y travaillent ou y investissent, selon sa demande de charte.

Elle vise également à combler le vide laissé par l'effondrement de la Silicon Valley Bank en 2023, qui était un canal bancaire clé pour les entreprises technologiques en phase de démarrage et les investisseurs en capital-risque jugés trop risqués par les banques traditionnelles.

Après l'effondrement de la banque, de nombreuses startups ont eu du mal à accéder au capital et à faire face à leurs obligations immédiates, telles que les salaires.

Comme Anduril et Palantir, Erebor tire son nom de la série "Le Seigneur des anneaux" de J.R.R. Tolkien. Dans les livres, Erebor est la "montagne solitaire", une forteresse dont les trésors sont repris au dragon Smaug.