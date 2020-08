Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Erdogan compte faire valoir les droits de la Turquie en Méditerranée et ailleurs Reuters • 26/08/2020 à 11:10









ANKARA, 26 août (Reuters) - Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré mercredi que la Turquie prendrait ce qui lui revient en mer Egée, en mer Noire et en Méditerranée et ferait tout le nécessaire pour faire prévaloir ses droits. Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre la Grèce et la Turquie après le lancement par Ankara d'une campagne d'exploration sismique dans une zone contestée. (Bureau d'Ankara, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.