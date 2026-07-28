Erdogan affirme que la Turquie souhaite signer un accord de coopération énergétique avec l'Irak

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Le président Tayyip Erdogan a déclaré mardi que la Turquie avait pour objectif de signer dès que possible un accord global de coopération énergétique avec l'Irak voisin, à l'issue de ses entretiens avec le Premier ministre irakien Ali al-Zaidi à Ankara.

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe à l'issue d'une cérémonie de signature qui devait inclure un accord visant à maintenir en service l'oléoduc Kirkouk-Ceyhan pour une année supplémentaire, M. Erdogan a déclaré que la société publique turque de pétrole et de gaz TPAO exploiterait le gisement de Kirkouk actuellement exploité par BP. Les deux parties n’ont pas signé l’accord visant à prolonger l’accord sur l’oléoduc, vieux de plusieurs décennies, qui régit les exportations via cet oléoduc et qui a officiellement expiré lundi .

Après avoir signé trois accords de coopération dans divers domaines, M. Erdogan a indiqué que d’autres accords étaient attendus, mais ses ministres l’ont brusquement briefé sur scène et les deux dirigeants ont ensuite prononcé leurs discours sans procéder à d’autres signatures.

« L’accord sur l’oléoduc Irak-Turquie a pris fin hier. Notre objectif est de signer dès que possible un accord global de coopération énergétique qui profitera aux deux parties », a déclaré M. Erdogan.

Dans un communiqué publié le X, le ministre turc de l’Énergie, Alparslan Bayraktar, a indiqué que la TPAO avait acquis une participation de 15 % dans la société BP Energy Company of Kirkuk Limited (BPECKL), ajoutant que cela permettrait à l’entreprise turque d’opérer sur le champ.

« Elle collaborera avec les partenaires de BPECKL afin de mettre en production ce gisement dont le potentiel de réserves est estimé à environ 3 milliards de barils », a déclaré M. Bayraktar.

BP a confirmé l'accord et s'est félicitée de ce partenariat avec TPAO.