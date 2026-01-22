Erasca poursuit son ascension après l'offre d'actions d'un montant accru de 225 millions de dollars par la société de thérapie anticancéreuse

22 janvier -

** Les actions d'Erasca ERAS.O ont augmenté de 3,1 % avant la cloche pour atteindre 10,36 $ après une augmentation de capital supérieure à l'objectif de 225 millions de dollars

** Les actions d'ERAS sont prêtes à augmenter pour la 7ème séance consécutive, si les gains se maintiennent

** La société d'oncologie de précision basée à San Diego, en Californie, a annoncé en fin de journée mercredi le prix () de 22,5 millions d'actions à 10 $

** Les actions d'ERAS ont clôturé le mercredi en hausse de 2,5 % à 10,05 $ après que la société ait dévoilé mardi en fin de journée () l'offre d'actions prévue de 150 millions de dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la R&D de ses produits candidats et d'autres programmes de développement, ainsi que le fonds de roulement et d'autres objectifs généraux de l'entreprise

** JP Morgan, Morgan Stanley, Jefferies et Evercore

teneurs de livre conjoints

** Jusqu'à la clôture du mercredi, les actions d'ERAS ont bondi de 170 % pour commencer 2026. L'action a plus que quintuplé au cours des 12 derniers mois ** La note moyenne des 11 analystes est "acheter";