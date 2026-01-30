 Aller au contenu principal
Eramet : valide la cassure du support situé vers 77,8E
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 14:34

Après un double test des 87/87,1E, Eramet valide la cassure du support situé vers 77,8E (plancher du 20 janvier) et le suivant se dessine vers 65,8E, soit l'ex-zénith du 15 octobre)
La MM50 est encore plus éloignée, vers 62E, ce qui nous rappelle que l'ascension entre 47E (mi-décembre) et 87E a été météorique et linéaire (18 séances de hausse sur 19 entre 47 et 85E le 15 janvier) et qu'un retracement classique de 50% induisait au minimum un repli sur 67E ce qui concorde avec le 1er objectif mentionné dans le 1er paragraphe.

