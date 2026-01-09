Eramet : teste déjà les 72,5E, soit 25% en 6 séances pour 2025
09/01/2026
Le prochain grand rendez-vous, ce sera le test de la grande résistance oblique baissière long terme qui gravite vers 80E : elle est issue de 2 précédents sommets, comme le zénith historique des 162E du 25 mars 2022 puis 114E, zénith du 10 juin 2024.
Valeurs associées
|72,2500 EUR
|Euronext Paris
|+5,71%
