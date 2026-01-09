 Aller au contenu principal
Eramet : teste déjà les 72,5E, soit 25% en 6 séances pour 2025
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 18:01

Eramet pulvérise la résistance des 65,8E du 15 octobre dernier et teste déjà l'objectif suivant, à savoir 72,4E, tout proche des 73E, l'ex-résistance du 19 août au 27 septembre 2024 (cela fait 25% depuis le 1er janvier et 45% en 1 mois, ça va vite, très vite).
Le prochain grand rendez-vous, ce sera le test de la grande résistance oblique baissière long terme qui gravite vers 80E : elle est issue de 2 précédents sommets, comme le zénith historique des 162E du 25 mars 2022 puis 114E, zénith du 10 juin 2024.

Valeurs associées

ERAMET
72,2500 EUR Euronext Paris +5,71%
2 commentaires

  • 18:40

    Pourvu que la hausse se confirme pour que ça fasse baisser mon pris d'achat .

