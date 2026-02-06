Eramet suspend son directeur financier-FT

Le groupe minier français Eramet a suspendu son directeur financier Abel Martins-Alexandre, quelques jours après avoir remercié son directeur général en raison de désaccords sur les "méthodes de fonctionnement", a rapporté vendredi le Financial Times, citant des personnes proches du dossier.

Eramet a évincé dimanche son directeur général Paulo Castellari, la présidente du conseil d'administration Christel Bories évoquant des problèmes de coordination entre le directeur général, le conseil et les salariés. Cette dernière a précisé que cette décision n'avait aucun lien avec les mauvais résultats financiers du groupe et assure l'intérim à la direction générale.

Christel Bories a annoncé aux salariés, dans une note interne, qu'elle allait mandater un cabinet indépendant afin d'examiner le fonctionnement et la gestion du département financier à la suite de la suspension temporaire d'Abel Martins-Alexandre, selon le Financial Times.

Arrivé au sein du groupe en septembre et considéré comme proche du directeur général évincé, Abel Martins-Alexandre était en arrêt maladie après le départ de Paulo Castellari avant d'être suspendu, a ajouté le quotidien.

Le départ du directeur général, quelques mois seulement après sa prise de fonctions, a surpris les investisseurs et soulevé des interrogations sur la gouvernance du producteur de nickel, de manganèse et de lithium, dont l'État français est actionnaire. Le titre a perdu près de 8% cette semaine.

Sollicitée par Reuters en dehors des heures ouvrables, Eramet n'a pas réagi dans l'immédiat. Abel Martins-Alexandre et Christel Bories n'ont pas non plus répondu aux demandes de commentaire envoyées par email et via LinkedIn.

Les deux principaux dirigeants entretenaient des divergences de style avec d'autres responsables de l'entreprise, mais ni le licenciement de Paulo Castellari ni la suspension d'Abel Martins-Alexandre ne sont liés à des soupçons de faute, selon le Financial Times.

Paulo Castellari et Abel Martins-Alexandre travaillaient ces dernières semaines à la mise en place d'une task force interne chargée d'examiner des préoccupations liées à une possible mauvaise gestion financière du groupe au cours des dernières années, selon la même source.

Eramet a imputé la faiblesse de ses résultats sur l'exercice écoulé au repli des prix des métaux et à des difficultés de production dans certaines de ses mines.

(Abu Sultan ; version française Nicolas Delame)