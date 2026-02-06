 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eramet suspend son directeur financier-FT
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 22:36

Le groupe minier français Eramet a suspendu son directeur financier Abel Martins-Alexandre, quelques jours après avoir remercié son directeur général en raison de désaccords sur les "méthodes de fonctionnement", a rapporté vendredi le Financial Times, citant des personnes proches du dossier.

Eramet a évincé dimanche son directeur général Paulo Castellari, la présidente du conseil d'administration Christel Bories évoquant des problèmes de coordination entre le directeur général, le conseil et les salariés. Cette dernière a précisé que cette décision n'avait aucun lien avec les mauvais résultats financiers du groupe et assure l'intérim à la direction générale.

Christel Bories a annoncé aux salariés, dans une note interne, qu'elle allait mandater un cabinet indépendant afin d'examiner le fonctionnement et la gestion du département financier à la suite de la suspension temporaire d'Abel Martins-Alexandre, selon le Financial Times.

Arrivé au sein du groupe en septembre et considéré comme proche du directeur général évincé, Abel Martins-Alexandre était en arrêt maladie après le départ de Paulo Castellari avant d'être suspendu, a ajouté le quotidien.

Le départ du directeur général, quelques mois seulement après sa prise de fonctions, a surpris les investisseurs et soulevé des interrogations sur la gouvernance du producteur de nickel, de manganèse et de lithium, dont l'État français est actionnaire. Le titre a perdu près de 8% cette semaine.

Sollicitée par Reuters en dehors des heures ouvrables, Eramet n'a pas réagi dans l'immédiat. Abel Martins-Alexandre et Christel Bories n'ont pas non plus répondu aux demandes de commentaire envoyées par email et via LinkedIn.

Les deux principaux dirigeants entretenaient des divergences de style avec d'autres responsables de l'entreprise, mais ni le licenciement de Paulo Castellari ni la suspension d'Abel Martins-Alexandre ne sont liés à des soupçons de faute, selon le Financial Times.

Paulo Castellari et Abel Martins-Alexandre travaillaient ces dernières semaines à la mise en place d'une task force interne chargée d'examiner des préoccupations liées à une possible mauvaise gestion financière du groupe au cours des dernières années, selon la même source.

Eramet a imputé la faiblesse de ses résultats sur l'exercice écoulé au repli des prix des métaux et à des difficultés de production dans certaines de ses mines.

(Abu Sultan ; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées

ERAMET
68,050 EUR Euronext Paris -0,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Inauguration de l'unité pilote de recyclage de batteries - Projet ReLieVe à Trappes
    Eramet suspend son directeur financier-FT
    information fournie par Reuters 06.02.2026 22:53 

    Le groupe minier français Eramet a suspendu son directeur financier Abel Martins-Alexandre, quelques jours après avoir remercié son directeur général en ‍raison de désaccords sur les "méthodes de fonctionnement", a rapporté vendredi le Financial Times, citant des ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street en forte hausse pour terminer une semaine agitée
    information fournie par AFP 06.02.2026 22:46 

    La Bourse de New York a clôturé sur les chapeaux de roue vendredi, le Dow Jones s'offrant même un record au-delà des 50.000 points, à l'issue d'une semaine marquée par de fortes turbulences dans le secteur technologique. Le Dow Jones a grimpé de 2,47% à 50.115,67 ... Lire la suite

  • Un navire de la compagnie Corsica Linea dans le port de Marseille, le 18 décembre 2025 ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Fin de la grève à la Corsica Linea qui reprend ses liaisons maritimes
    information fournie par AFP 06.02.2026 21:58 

    La compagnie maritime Corsica Linea a annoncé vendredi soir à l'AFP une reprise du trafic de ses bateaux après un accord ayant permis de lever une grève des syndicats qui défendaient les conditions de travail des marins. La "suspension" de la grève a été confirmée ... Lire la suite

  • Les drapeaux français et canadien ancadrent ceux du Groenland en face du Parlement de Nuuk, le 6 février 2026 ( AFP / Florent VERGNES )
    France et Canada ouvrent des consulats à Nuuk en soutien au Groenland
    information fournie par AFP 06.02.2026 21:54 

    La France et le Canada, qui s'opposent au projet de l'administration Trump de prendre le contrôle du Groenland, ont inauguré chacun vendredi un consulat général à Nuuk, la capitale de ce territoire autonome danois, une reconnaissance pour le gouvernement local. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank