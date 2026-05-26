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Eramet - Simon Henochsberg nommé directeur financier
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 18:08

Eramet ERMT.PA a annoncé mardi la nomination de Simon Henochsberg au poste de directeur financier et membre du comité exécutif à compter du 26 mai, en remplacement d'Abel Martins Alexandre, qui a quitté l'entreprise.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)

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