Eramet : se rapproche rapidement du support des 51E

(CercleFinance.com) - Eramet s'enfonce vers 52,5E, conséquence prévisible de la cassure du support des 61E de la mi-septembre puis du plancher annuel des 60E du 21 février : le titre semble filer tout droit vers 51E, ex-plancher du 22 juin 2021.









Valeurs associées ERAMET 53,30 EUR Euronext Paris -1,02%