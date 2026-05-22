 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eramet revendique 2,5 MdsEUR de contributions économiques dans ses pays en 2025
information fournie par Zonebourse 22/05/2026 à 07:45

Eramet affirme avoir maintenu, en 2025, un niveau élevé de contributions économiques dans ses pays d'implantation, avec un montant de 2,5MdsEUR, proche de celui de 2024 (2,7MdsEUR), traduisant le maintien de ses engagements dans les territoires.

Les contributions atteignent des niveaux particulièrement élevés au Gabon et au Sénégal, passant respectivement de 753,3 MEUR à 853,1 MEUR et de 185,4 MEUR à 229,7 MEUR. En Argentine, le groupe minier et métallurgique maintient une contribution économique significative à 230,9 MEUR.

La contribution économique d'Eramet repose principalement sur les achats et la sous-traitance réalisés dans les pays (1,46 MdEUR), qui représentent près de 57% du total, mais aussi sur les paiements aux États, qui s'élèvent à 509,7 MEUR (contre 441 MEUR en 2024).

Les investissements communautaires s'élèvent à 15,6 MEUR, un niveau proche de celui de 2024 (16,2 MEUR), traduisant le maintien des actions engagées dans les territoires. Le groupe poursuit par ailleurs ses actions de mécénat à travers le programme Eramet Beyond.

Selon Eramet, ses actions ont bénéficié au total à plus de 314 000 personnes, en augmentation sur un an, traduisant une portée élargie des projets déployés.

Valeurs associées

ERAMET
54,3500 EUR Euronext Paris +0,74%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kevin Warsh, en audition au Sénat des Etats-Unis, le 21 avril 2026 à Washington ( AFP / Mandel NGAN )
    Warsh prête serment en présence de Trump avant d'attaquer les défis économiques de la Fed
    information fournie par AFP 22.05.2026 09:12 

    Le nouveau président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Kevin Warsh, doit prêter serment vendredi à la Maison Blanche, un geste rare alors que le nouveau banquier central devra prouver son indépendance à l'égard de Donald Trump dans un contexte économique ... Lire la suite

  • Kevin Warsh, lors de son audition par les sénateurs américains en vue de prendre la présidence de la Réserve fédérale (Fed), le 21 avril 2026 à Washington ( AFP / Mandel NGAN )
    Kevin Warsh, de Wall Street au sommet de la Fed
    information fournie par AFP 22.05.2026 09:11 

    Le nouveau président de la banque centrale des Etats-Unis (Fed) Kevin Warsh est un habitué des milieux d'affaires qui a convaincu Donald Trump qu'il était l'homme de la situation. Quitte à susciter des interrogations sur sa capacité à faire barrage aux interventions ... Lire la suite

  • recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)
    Une semaine sur les marchés : le recap du 18 au 22 mai
    information fournie par Boursorama 22.05.2026 09:10 

    Lundi 18 mai CAC 40 : +0,44%, à 7.987,49 points et 4,1 milliards d'euros La séance Après un départ à la baisse, le CAC 40 finit la journée en territoire positif, tiraillé entre risques d'inflation, taux élevés et annonces géopolitiques. Les marchés ont rebondi ... Lire la suite

  • Vue aérienne du campement du projet de mine de cuivre Los Azules, situé dans la cordillère des Andes à Calingasta, dans la province de San Juan, en Argentine, le 21 avril 2026 ( AFP / Luis ROBAYO )
    Dans les Andes argentines, les prémices du boom minier dont rêve Milei
    information fournie par AFP 22.05.2026 09:08 

    Jadis "grenier du monde", demain "puissance minière" ? A en croire son président Javier Milei, l'avenir de l'Argentine se joue en partie à 3.500 m d'altitude, où, par une nuit andine glaciale, Aldana Ramirez, employée d'un vaste projet de mine de cuivre, tente ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,41 +0,47%
NANOBIOTIX
36,42 +8,65%
CAC 40
8 139,41 +0,66%
2CRSI
47,68 +5,91%
SOITEC
174,75 +4,89%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank