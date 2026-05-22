Eramet revendique 2,5 MdsEUR de contributions économiques dans ses pays en 2025

Eramet affirme avoir maintenu, en 2025, un niveau élevé de contributions économiques dans ses pays d'implantation, avec un montant de 2,5MdsEUR, proche de celui de 2024 (2,7MdsEUR), traduisant le maintien de ses engagements dans les territoires.

Les contributions atteignent des niveaux particulièrement élevés au Gabon et au Sénégal, passant respectivement de 753,3 MEUR à 853,1 MEUR et de 185,4 MEUR à 229,7 MEUR. En Argentine, le groupe minier et métallurgique maintient une contribution économique significative à 230,9 MEUR.

La contribution économique d'Eramet repose principalement sur les achats et la sous-traitance réalisés dans les pays (1,46 MdEUR), qui représentent près de 57% du total, mais aussi sur les paiements aux États, qui s'élèvent à 509,7 MEUR (contre 441 MEUR en 2024).

Les investissements communautaires s'élèvent à 15,6 MEUR, un niveau proche de celui de 2024 (16,2 MEUR), traduisant le maintien des actions engagées dans les territoires. Le groupe poursuit par ailleurs ses actions de mécénat à travers le programme Eramet Beyond.

Selon Eramet, ses actions ont bénéficié au total à plus de 314 000 personnes, en augmentation sur un an, traduisant une portée élargie des projets déployés.