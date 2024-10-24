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Eramet reprend la pleine propriété d'un actif en Argentine
information fournie par Reuters 24/10/2024 à 07:10

Eramet SA ERMT.PA :

* REPREND LA PLEINE PROPRIÉTÉ DE SON ACTIF PHARE DANS LE LITHIUM EN ARGENTINE

* ERAMET ET TSINGSHAN RESTENT ENGAGÉS À POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE LEUR JOINT-VENTURE DANS LE NICKEL EN INDONÉSIE

* TRANSACTION RÉALISÉE EN UTILISANT LES LIQUIDITÉS DISPONIBLES DU GROUPE, AVEC UN IMPACT DE 699 MILLIONS DE DOLLARS SUR LA DETTE NETTE DU GROUPE

* RACHAT DE LA PARTICIPATION DE TSINGSHAN (49,9 %), DANS LA FILIALE D'ERAMET OPÉRANT LE PROJET DE CLASSE MONDIALE CENTENARIO

* ERAMET EST CONFIANT DANS LES PERSPECTIVES À LONG-TERME DU LITHIUM, MÉTAL CLÉ DANS LA TECHNOLOGIE DES BATTERIES POUR LE MARCHÉ EN CROISSANCE DES VE

Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur ERMT.PA

(Rédaction de Gdansk)

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