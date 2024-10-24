Eramet reprend la pleine propriété d'un actif en Argentine

Eramet SA ERMT.PA :
* REPREND LA PLEINE PROPRIÉTÉ DE SON ACTIF PHARE DANS LE LITHIUM EN ARGENTINE
* ERAMET ET TSINGSHAN RESTENT ENGAGÉS À POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE LEUR JOINT-VENTURE DANS LE NICKEL EN INDONÉSIE
* TRANSACTION RÉALISÉE EN UTILISANT LES LIQUIDITÉS DISPONIBLES DU GROUPE, AVEC UN IMPACT DE 699 MILLIONS DE DOLLARS SUR LA DETTE NETTE DU GROUPE
* RACHAT DE LA PARTICIPATION DE TSINGSHAN (49,9 %), DANS LA FILIALE D'ERAMET OPÉRANT LE PROJET DE CLASSE MONDIALE CENTENARIO
* ERAMET EST CONFIANT DANS LES PERSPECTIVES À LONG-TERME DU LITHIUM, MÉTAL CLÉ DANS LA TECHNOLOGIE DES BATTERIES POUR LE MARCHÉ EN CROISSANCE DES VE
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(Rédaction de Gdansk)
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