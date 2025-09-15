 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eramet : refranchit en force les 51,5E
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 11:48

Affecté en fin de semaine dernière par les dégagements d'un fonds norvégien (pour raison 'éthique/écologique'), Eramet rebondit vivement sur le support majeur des 46E (testé fin juin dernier) et refranchit en force les 51,5E: le titre pourrait rapidement re-tester la résistance des 52,5E du 13 au 19 août puis tester la résistance oblique baissière moyen terme qui gravite dans la zone des 53,5/53,4E (au-delà, retour d'une dynamique haussière moyen terme).

Valeurs associées

ERAMET
51,5500 EUR Euronext Paris +7,44%
