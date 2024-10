Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eramet: recul de 17% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 10:27









(CercleFinance.com) - Eramet affiche un chiffre d'affaires ajusté de 809 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2024, en recul de 17% en comparaison annuelle, reflétant un effet volume négatif (-43%) compensé en partie par un effet prix positif (+26%).



'Le marché du manganèse s'est brutalement retourné, avec une baisse très forte de la demande chinoise', pointe la PDG Christel Bories, qui mentionne aussi la limitation inattendue de son autorisation annuelle de production de nickel en Indonésie.



Le groupe minier et métallurgique rappelle avoir abaissé certains objectifs de production la semaine dernière, et indique prévoir un EBITDA ajusté au second semestre supérieur à celui du premier, compte tenu du contexte de marché et sur la base de ces objectifs.



Par ailleurs, Eramet annonce le rachat de la participation minoritaire (49,9%) de Tsingshan dans Eramine Sudamerica, pour un montant net de 699 millions de dollars, transaction finalisée ce jour et lui permettant de détenir 100% de sa filiale argentine.





Valeurs associées ERAMET 53,90 EUR Euronext Paris +7,48%