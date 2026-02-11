 Aller au contenu principal
Eramet réagit aux volumes initiaux accordés par l'Indonésie à PT Weda Bay Nickel
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 09:02

Eramet SA ERMT.PA :

* RÉACTION AUX VOLUMES INITIAUX DE PRODUCTION ET DE VENTE ACCORDÉS PAR LES AUTORITÉS INDONÉSIENNES À LA CO-ENTREPRISE PT WEDA BAY NICKEL

* SA CO-ENTREPRISE PT WEDA BAY NICKEL A REÇU UNE NOTIFICATION INITIALE DES AUTORITÉS INDONÉSIENNES DE PROCÉDER AU DÉPÔT D'UN PLAN DE TRAVAIL ET DE BUDGET

* REFLÈTE UN VOLUME ANNUEL DE PRODUCTION ET DE VENTES (INTERNES ET EXTERNES) DE 12 MONTH (CONTRE UN RKAB RÉVISÉ À LA HAUSSE À 42 MONTH EN JUILLET 2025)

* PT WBN PREND ACTE DU CARACTÈRE SENSIBLE ET COMPLEXE DE LA POLITIQUE DE QUOTAS DE PRODUCTION ET DE VENTES MISE EN ŒUVRE PAR LES AUTORITÉS INDONÉSIENNES

* PT WBN VA DÉSORMAIS ENGAGER LA PRÉPARATION DE CE RKAB ET ÉVALUER LES MODALITÉS D'ADAPTATION DE SON DISPOSITIF MINIER

* PT WBN PRÉVOIT DE SOLLICITER DÈS QUE POSSIBLE UNE RÉVISION DE CE QUOTA DE PRODUCTION ET DE VENTES À UN NIVEAU PLUS ÉLEVÉ

* CETTE DEMANDE TIENDRA COMPTE DES BESOINS DES UNITÉS DE TRANSFORMATION ET DES INSTALLATIONS HPAL EN ACTIVITÉ AU SEIN DU PARC INDUSTRIEL IWIP

Texte original nNDL27BX0n Pour plus de détails, cliquez sur ERMT.PA

(Rédaction de Gdansk)

