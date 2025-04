Eramet: pénalisé par une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 13:23









(CercleFinance.com) - Eramet perd près de 4% et figure ainsi parmi les plus fortes baisses du SBF120, pénalisé par une dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'surperformance' à 'sous-performance' avec un objectif de cours ramené de 81 à 48 euros.



'La dégradation des fondamentaux d'équilibre offre-demande dans le manganèse et le lithium ne plaide plus pour une hausse des volumes à des conditions satisfaisantes de rentabilité', estime l'analyste, qui réduit ses estimations pour le groupe de métaux.



'Mais le sujet majeur est pour nous la structure financière dont la dégradation attendue pourrait amplifier la volatilité pesant historiquement sur le titre', ajoute Oddo BHF, considérant enfin que 'la valorisation n'est plus vraiment en support'.





Valeurs associées ERAMET 48,3600 EUR Euronext Paris -4,24%