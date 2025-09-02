Eramet nomme Abel Martins-Alexandre dirfin à partir du 15 septembre

Eramet ERMT.PA a annoncé mardi la nomination d’Abel Martins-Alexandre en tant que directeur financier du groupe, en charge des systèmes d’information et des achats, à partir du 15 septembre 2025.

Abel Martins-Alexandre succède ainsi à Nicolas Carré, qui a annoncé sa décision de quitter ses fonctions pour saisir une nouvelle opportunité professionnelle en dehors du groupe.

Selon un communiqué d'Eramet, Abel Martins-Alexandre possède une expérience de 25 ans dans la banque et dans l’industrie.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)