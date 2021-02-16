Eramet-Le résultat net part du groupe accuse une perte de €675 mlns en 2020
Reuters•16/02/2021 à 18:41
16 février (Reuters) - Eramet SA ERMT.PA :
* IL SERA PROPOSÉ À L'AG DU 28 MAI 2021 DE NE PAS VERSER DE DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
* EBITDA EN 2020 À EUR 398 MLNS CONTRE EUR 630 MLNS IL Y A UN AN
* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN 2020 ACCUSE UNE PERTE DE EUR 675 MLNS CONTRE UNE PERTE DE EUR 184 MLNS IL Y A UN AN
* CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 À EUR 3,55 MDS CONTRE EUR 3,67 MDS IL Y A UN AN
* ENDETTEMENT NET AU 31 DÉCEMBRE 2020 DE EUR 1,33 MILLIARD, STABLE PAR RAPPORT À FIN 2019
* L'EBITDA PRÉVISIONNEL EST ATTENDU DE L'ORDRE DE EUR 600 MLNS EN 2021, AVEC UNE SAISONNALITÉ SIGNIFICATIVEMENT PLUS FAVORABLEAU S2
* PERSPECTIVES 2021: ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION À 7 MT DE MINERAI DE MANGANÈSE DÈS 2021, GRÂCE À L'OUVERTURE DUNOUVEAU PLATEAU MINIER AU GABON FIN 2020 (PLUS DE +20 % VERSUS 2020)
* EN 2021, LES INVESTISSEMENTS DU GROUPE POURRAIENT S'ÉLEVER À ENVIRON EUR 300 MLNS DE CAPEX COURANTS ET À ENVIRONEUR 200 MLNS DE CAPEX DE CROISSANCE
* AUBERT & DUVAL: PROJET DE PLAN D'ADAPTATION DE L'ORGANISATION ET DE L'EMPLOI EN COURS DE NÉGOCIATION
* AUBERT & DUVAL: LE PLAN VISE DES SUPPRESSIONS DE POSTES PAR LE BIAIS D'UN PLAN DE DÉPARTS VOLONTAIRES
* AUBERT & DUVAL: CONCERNANT UNE ÉVENTUELLE CESSION, LE GROUPE ÉTUDIE LES MEILLEURES SOLUTIONS POUR FAIRE ÉMERGER UNE OFFRE SATISFAISANTE ET ASSURER L'AVENIR DE CETTE ACTIVITÉ STRATÉGIQUE DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ERMT.PA
(Rédaction de Gdansk)
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