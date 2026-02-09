Eramet : la suspension du Dirfin est "sans lien" avec le départ du DG

Eramet ERMT.PA a déclaré lundi que la suspension de son directeur financier était sans lien avec le départ de Paulo Castellari de ses fonctions de directeur général, une semaine plus tôt, et a confirmé qu'une organisation temporaire avait été mise en place afin d'assurer la supervision de la direction financière pour la durée d'une enquête.

Abel Martins-Alexandre "a été dispensé temporairement d'activité afin de permettre le bon déroulement de l'enquête indépendante, initiée à la suite d'un signalement émanant de plusieurs collaborateurs de la Direction financière concernant les pratiques de management au sein de cette direction", selon un communiqué d'Eramet.

(Rédigé par Augustin Turpin)