Eramet : 'gap" de rupture sous 72,9E et plongeon vers 67E
Les vents contraires redoublent à l'encontre d' Eramet , après des études de brokers jugeant le titre trop cher, voilà que le directeur général Paulo Castellari nommé il y a 9 mois est congédié pour cause de divergences managériales.
Après un double test des 87/87,1E, Eramet valide la cassure du support situé vers 77,8E (plancher du 20 janvier) et le suivant se dessine vers 65,8E, soit l'ex-zénith du 15 octobre)
Eramet semble voué à venir tester la MM50 qui gravite vers 63,5E: il faut se souvenir que l'ascension entre 47E (mi-décembre) et 87E a été météorique et linéaire (18 séances de hausse sur 19 entre 47 et 85E le 15 janvier) et qu'un retracement classique de 50% induisait au minimum un repli sur 67E ce qui concorde avec le niveau mentionné dans le 1er paragraphe.
