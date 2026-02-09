Eramet: "enquête indépendante" sur des "pratiques de management", le directeur financier suspendu

Eramet publiera ses résultats annuels pour 2025 le 18 février ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Le groupe minier Eramet , qui s'est séparé il y a quelques jours de son directeur général, a annoncé lundi la suspension de son directeur financier Abel Martins-Alexandre en raison d'une "enquête indépendante" concernant "les pratiques de management au sein de cette direction".

Le directeur financier, qui a rejoint le groupe en septembre 2025, a été "dispensé temporairement d'activité" pour "le bon déroulement de l'enquête indépendante, initiée à la suite d'un signalement émanant de plusieurs collaborateurs", déclare Eramet dans un communiqué.

L'entreprise précise que "cette situation est sans lien" avec le départ de son directeur général Paulo Castellari, annoncé tout début février.

Eramet, qui publiera ses résultats annuels pour 2025 le 18 février, précise avoir mis en place une "organisation temporaire" pour "assurer la supervision de sa direction financière", à la suite de la "dispense d'activité temporaire" d'Abel Martins-Alexandre.

A la Bourse de Paris, le titre Eramet chutait lundi de 8,01% à 62,60 euros, dans un marché stable (-0,04%) vers 12H10, heure de Paris (11H10 GMT).

Le départ du directeur général, en fonction depuis mai 2025, avait été décidé par le conseil d'administration pour "divergences avec ce dernier sur les modes de fonctionnement", avait indiqué l'entreprise début février.

La présidente du conseil d'administration Christel Bories, PDG du groupe avant l'arrivée de M. Castellari, a repris la fonction de directrice générale, "pour une période intérimaire" en attendant l'arrivée d'un nouveau DG.

Le départ de M. Castellari "ne modifie absolument pas la stratégie" d'Eramet, qui avait annoncé début décembre un programme destiné à améliorer sa rentabilité dans les deux ans, pour "faire face aux conditions de marché difficiles et créer de la valeur".

Sur les six premiers mois de l'année, le groupe avait enregistré une perte nette de 152 millions d'euros, pour 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

L'entreprise produit du manganèse, utile pour la fabrication d'alliages, du nickel qui sert à faire de l'acier inoxydable et des batteries rechargeables, des sables minéralisés et, depuis fin 2024, du lithium également utilisé dans les batteries électriques.