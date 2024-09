Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eramet: en chute sur des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 14:05









(CercleFinance.com) - Eramet lâche près de 4%, sur fond de propos d'Oddo BHF qui réitère sa recommandation 'surperformance', mais avec un objectif de cours abaissé drastiquement de 163 à 126 euros sur le titre du groupe minier et métallurgique.



Après un roadshow avec des dirigeants, le bureau d'études souligne que la fin de l'été a vu une forte dégradation du marché chinois de l'acier, et la chute du manganèse le conduit à revoir ses estimations en baisse à court terme pour Eramet.





Valeurs associées ERAMET 63,95 EUR Euronext Paris -3,03%