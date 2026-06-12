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Eramet : débordement des 55E de bon augure
information fournie par Zonebourse 12/06/2026 à 15:42

Eramet a rebondi vigoureusement sur 48E, qui n'était pas un support naturel évident (c'était 46E, plancher des 19 février et 23 mars) : le débordement des 55E de bon augure puisque le titre surpasse la résistance oblique moyen terme issue des 2 précédents sommets (87E le 30 janvier, puis 60,4E le 13 mai... qui devient le premier objectif au-delà de la MM50 qui gravite vers 54,4E).

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