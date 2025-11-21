 Aller au contenu principal
Eramet : de retour sous les 50E
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 14:49

Eramet poursuit la correction amorcée sous les 65,8E (le repli dépasse -22%, donc 'correction') le 16 octobre: le titre ouvre un 'gap' de rupture sous les 51,75E, pulvérise la MM200 qui gravite vers 52E et se trouve de retour sous les 50E.
Le prochain objectif se situerait vers 48E, avant de retracer le plancher des 46,3E du 11 septembre.

Valeurs associées

ERAMET
49,2400 EUR Euronext Paris -4,85%
