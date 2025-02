Eramet: chute de 60% du RNPG en 2024 information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Eramet publie un résultat net part du groupe (RNPG) hors SLN en chute de 60% à 144 millions d'euros au titre de 2024, et un EBITDA ajusté hors SLN en recul de 11% à 814 millions, malgré une 'performance intrinsèque positive'.



Le chiffre d'affaires ajusté (hors SLN) du groupe minier et métallurgique a baissé de 7% à 3,38 milliards d'euros (-5% à périmètre et change constants) avec un effet prix négatif (-3%) du fait de la baisse des prix des activités nickel et sables minéralisés.



Il sera proposé à l'AG du 27 mai de verser un dividende de 1,5 euro par action au titre de 2024 'reflétant l'engagement du groupe envers ses actionnaires mais également sa confiance en l'avenir, y compris en période de bas de cycle'.



'En 2025, dans un environnement économique et géopolitique instable et complexe, nous resterons concentrés sur la montée en cadence de Centenario et sur la performance opérationnelle de chacun de nos sites', indique la PDG Christel Bories.





