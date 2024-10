Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eramet: chute après la révision de ses objectifs 2024 information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 17:16









(CercleFinance.com) - Le titre affiche un repli de près de -14% en fin de journée après la révision de ses objectifs.



Eramet a abaissé ses objectifs 2024 pour Comilog et PT Weda Bay Nickel, compte tenu des conditions de marché dégradées de l'acier carbone en Chine et de la délivrance par l'Indonésie d'un permis de vente de minerai de nickel inférieur aux attentes.



Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Eramet avec un objectif de cours abaissé de 126 à 109 euros, dans le sillage d'une réduction significative des objectifs de production sur ses activités de minerai de manganèse au Gabon et de nickel à Weda Bay.



'Cette décision reflète un déséquilibre prononcé entre une demande en berne en provenance du secteur chinois de l'acier et une offre pléthorique suite à l'explosion des prix pendant l'été', explique l'analyste, qui réduit ses attentes d'EBITDA ajusté 2024.



'Malgré le trou d'air actuel, nous restons positifs sur le groupe qui dispose d'actifs tous bien positionnés sur la courbe de coûts et de bonnes perspectives d'expansion de sa production à court et moyen termes', juge-t-il cependant.



Tout en maintenant sa recommandation 'achat' sur Eramet, BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 120 à 110 euros, après la réduction par le groupe de ses objectifs 2024 pour Comilog (minerai de manganèse) et PT Weda Bay (minerai de nickel).



Ces nouvelles prévisions de volumes ressortant inférieures aux attentes du broker, il met à jour son modèle pour la compagnie minière et métallurgique avec une diminution de 24% de son EBITDA attendu pour 2024, à 678 millions d'euros.



'Les prévisions revues à la baisse sont décevantes, mais nous pensons que l'action a déjà évolué en raison de la révision à la baisse des perspectives pour l'acier chinois et les prix du minerai de manganèse', estime-t-il.





Valeurs associées ERAMET 56,70 EUR Euronext Paris -14,03%