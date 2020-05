Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet cède à Tronox une usine norvégienne pour $300 millions Reuters • 14/05/2020 à 08:33









PARIS, 14 mai (Reuters) - Eramet ERMT.PA a annoncé jeudi dans un communiqué : * LA CESSION À TRONOX DE L'USINE NORVÉGIENNE DE SA FILIALE TIZIR POUR ENVIRON $300 MLNS (€277 MLNS) * LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE CETTE USINE S'EST ÉLEVÉ À €154 MLNS POUR UN EBITDA DE 38 MLNS EN 2019 * ERAMET CONSERVERA LE CONTRÔLE DE SA MINE DE SABLES MINÉRALISÉS AU SÉNÉGAL QUI CONTINUERA À ALIMENTER L'USINE NORVÉGIENNE DE TIZIR EN ILMÉNITE * CETTE OPÉRATION PERMETTRA DE RENFORCER LE BILAN DU GROUPE-PDG Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ERMT.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +1.49%